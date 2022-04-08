New York Times: Россия применяет в Украине опасные мины

Российские войска используют запрещенный международным меморандумом прием, разбрасывая мины замедленного действия на территории Украины. Впервые эти взрывные устройства, похожие на зеленые трубки, размером с литровую бутылку воды, были обнаружены гражданским населением под Харьковом.

Оружие взрывается, но не мгновенно, а выбрасывая до двух десятков поражающих мин, которые детонируют спустя определенное время, с интервалом в несколько часов. Об этом сообщили журналисты The New York Times, взяв интервью у местных жителей рядом с Харьковом.

Разбрасываемые наземные боеприпасы могут включать мины, предназначенные для уничтожения людей, а также такие, что предназначены для уничтожения тяжелой боевой техники.

The New York Times отмечает, что США последний раз использовали подобного типа мины во время операции «Буря в пустыне» в Персидском заливе в 1991 году. В 1997 году противопехотные мины запретили Конвенцией по наземным минам.

По словам экспертов, ПТМ-1С – это сочетание худших качеств кассетных боеприпасов и противопехотных мин. Они также обладают чувствительными взрывниками, которые могут сработать, когда их поднимают люди.