Британский таблоид The Sun пишет, что Абрамович заказывал суши из Лондона, когда был в Баку в начале 2000-х. В то время об этом написала The Sunday Times. Сообщается, что Абрамович заказал суши в лондонском ресторане во время обеда с другом в ресторане одной из гостиниц Баку. Абрамович является поклонником японской кухни и обычно ел суши в своем любимом лондонском ресторане Ubon. К слову, в настоящее время этот ресторан закрыт.

Известный миллиардер-олигарх Роман Абрамович, чьи активы в различных уголках мира были заморожены из-за войны, развязанной Россией против Украины, однажды потратил 40 тысяч фунтов, чтобы ему привезли из Лондона в Баку две порции суши. Об этом сообщают российские СМИ и напоминают, что теперь олигарх просит в долг у друзей, чтобы покрыть ежедневные расходы.

Любовь Абрамовича к суши была настолько сильной, что и находясь в Баку, он заказал их в лондонском ресторане Ubon - через помощника. По распоряжению миллиардера суши должны были доставить в Баку из Лондона на частном самолете.

Помощник заплатил 1200 фунтов стерлингов за суши на двоих. Еда была доставлена на лимузине из ресторана в лондонский аэропорт Лутон, где ее проверила служба безопасности и доставлена в Баку частным самолетом. Все это обошлось в 40 000 фунтов стерлингов, хотя Абрамовичу пришлось немного подождать - ведь время полета из Лондона в Баку составляет 5 с половиной часов. Кроме того, потребовалось дополнительное время, чтобы приготовить еду в ресторане, доставить ее в аэропорт, получить в аэропорту Баку и подать к столу миллиардера.

Сейчас таблоиды пишут, что 55-летний Абрамович просит деньги в долг у друзей, хотя помощник олигарха эти утверждения не подтвердил. Абрамович также выставил на продажу свое любимое детище - футбольный клуб «Челси», но покупатель на него пока не нашелся.