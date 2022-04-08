12-километровая российская военная колонна идет в сторону Харькова
В сторону Харькова движется 12-километровая колонна российской военной техники, сообщает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на CNN, публикуя спутниковые снимки, собранные и проанализированные компанией Maxar Technologies.
Судя по снимкам, военная колонна РФ протяженностью около 12,8 км двигается в южном направлении через село Большой Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру.
Большой Бурлук находится к востоку от Харькова, недалеко от российско-украинской границы. На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.