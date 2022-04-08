Направлялась в Изюм: в Харьковской области уничтожили колонну российской техники
В ночь на 10 апреля в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили российскую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Он сообщил также, что в селе Ольховка под Харьковом Вооруженные силы Украины полностью завершили зачистку территории. Там была обнаружена яма с телами российских солдат.