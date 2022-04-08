Москва заявляет о 86 уничтоженных военных объектах Украины

За прошедшие сутки авиация Воздушно-космических сил России поразила 86 военных объектов Украины. Об этом на очередном брифинге сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, среди уничтоженных объектов — два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Кроме того, вооруженные силы РФ на военном аэродроме Чугуев и в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300. Также за прошедшие сутки были сбиты восемь украинских беспилотников.



Минобороны России заявляет, что всего с начала вторжения в Украину уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 2052 танка и других боевых бронированных машин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1975 единиц специальной военной автомобильной техники.