Умер еще один пострадавший при взрыве в ночном клубе в Баку

Скончался еще один пострадавший при взрыве в ночном клубе Location в Баку.

АПА со ссылкой на TƏBİB сообщает, что это 21-летний Айхан Фейзуллазаде, работавший в клубе официантом. Молодой человек умер в полдень в частном медицинском учреждении, где проходил лечение. Его состояние оценивалось как критическое.

Эту информацию подтвердила агентству Генпрокуратура, где отметили, что расследование трагического инцидента продолжается.

Таким образом, число погибших при взрыве в ночном клубе уже достигло четырех.