В Госдуме предложили остановить поставки газа в Евросоюз
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил временно остановить поставку газа в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению российского депутата, Евросоюз продолжает вести против России «оголтелую, неуважительную и унизительную» политику, и в ответ следует ввести жесткие санкции, например, временно прекратить поставку энергоресурсов.
Шеремет считает, что данные меры необходимо предпринимать до тех пор, пока на Западе не осознают пагубность и наказуемость действий подобного рода. Депутат Госдумы также заявил, что Евросоюз, выбрав себе в союзники США, совершил «роковую ошибку».