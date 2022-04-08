Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:56

Ни одни выборы во Франции последних десятилетий не вызывали такого пристального внимания в Вашингтоне, как нынешняя президентская кампания. Тон задало издание Politico, которое накануне проходящего сегодня первого тура выборов опубликовало аналитическую статью под заголовком: «Белый дом боится, что следующая большая победа Путина будет в Париже». Как уже сообщал haqqin.az, в первом туре выборов участвуют 12 кандидатов, но основная борьба идет между действующим президентом Эммануэлем Макроном и ультраправой Марин Ле Пен. Пять лет назад они уже сходились на политическом ринге, но тогда Макрон, самый молодой президент Франции в ее истории, одержал убедительную победу. В этот раз дистанция между ними мизерная - по опросам Ipsos и Sopra, у Макрона 26.5 процента голосов, а у Ле Пен - 23 процента.

А ведь еще в начале марта Ле Пен уступала действующему президенту 16 процентов. Что же произошло? Рейтинг Макрона тогда быстро взлетел после того, как он взял на себя функцию главного переговорщика Запада с Владимиром Путиным, с тем чтобы прекратить кровавую бойню в Украине. Однако к началу апреля этот рейтинг быстро откатился назад, когда выяснилось, что Путин и не собирается заканчивать военные действия, а все переговоры с ним — это пустая трата времени. Критики президента сказали, что Путин просто повозил лицом Макрона по столу, и на этом все закончилось. Таким образом, впервые за многие десятилетия внешний фактор оказался одним из решающих в президентской гонке во Франции. Конечно, не он один. Ле Пен строит свою кампанию на том, что французы страдают от непомерно выросших в стране цен на топливо и продукты первой необходимости. И подспудно она, таким образом, посылает французам месседж о том, что цены вырастут еще больше, если Макрон выполнит свое обещание, данное несколько дней назад, о запрете импорта российских нефти и газа. «Мы хотим умереть? - спрашивала Ле Пен избирателей на недавно прошедших теледебатах. - Наша экономика, конечно, умрет. А ведь мы должны думать о наших людях».

Ле Пен уже много лет близка к Владимиру Путину. Нередко она открыто восхищалась им. В 2017 году лидер французских правых посетила Москву и встретилась с российским президентом. Тогда же она открыто поддержала присоединение Крыма к России и категорически выступила против каких бы то ни было экономических санкций против России. Всего две недели назад Ле Пен заявила французскому телевидению, что Путин «может вновь стать союзником Франции», когда война закончится. «Россия никуда не денется, - говорила она французскому телеканалу France 2. - Я всегда говорила о том, что такая большая держава может быть союзником в самых разных ситуациях». В 2014 году Марин Ле Пен получила кредит 9,14 миллиона евро в «Первом чешско-российском банке». Москва удовлетворила ее просьбу после того, как французские и европейские банки отказались финансировать ультраправую партию, которая называлась тогда «Национальным фронтом». В том же году издание Mediapart обвинило крайне правых в получении российского финансирования. Заем был воспринят общественным мнением Франции как свидетельство особого расположения к Ле Пен со стороны властей РФ и даже как свидетельство российского вмешательства во внутреннюю политику Франции. Удивительно ли, что теперь возможность прихода Ле Пен к власти так беспокоит Вашингтон. «Возможная победа Ле Пен является исторической опасностью для демократий Европы, - говорит Лорен Сперанса, директор программы Transatlantic Defense в Center of European Policy Analysis. - Если она возглавит Францию, то будет исключительно трудно сохранить единство Трансатлантического сообщества, которое оно демонстрирует во время войны в Украине. Ее избрание определенно соответствует цели Путина вызвать раскол в НАТО». Подавляющее большинство аналитиков сходится во мнении, что в первом туре Макрон победит с незначительным разрывом, но его положение, скорее всего, ухудшится ко второму туру, 24 апреля, поскольку к Ле Пен могут присоединиться, как это ни парадоксально, левые во главе с Жан-Люком Меланшоном и другие маргиналы. Шансы на победу во втором туре Макрона оценивают лишь в 51 процент.