Российский экономист прогнозирует ослабление рубля

Радоваться стремительному укреплению российского рубля преждевременно — смягчение некоторых валютных ограничений, предпринятое Центробанком РФ, приведет к его ослаблению до более справедливого уровня. «Прайм» пишет, что с таким прогнозом выступил российский эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Произошедшее в последние недели укрепление российской валюты было чрезмерным как с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, так и высоких экономических и геополитических рисков», — считает Бабин.

Российский эксперт напоминает, что столь сильный рост рубля обусловлен введением валютных ограничений, направленных на стабилизацию рыночной и финансово-экономической ситуации на фоне жестких антироссийских санкций.

«В текущих условиях большой геополитической и экономической неопределенности, а также сильного санкционного давления более реалистичное курсовое значение, комфортное с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров, скорее находится в районе 90-100 рублей за доллар», — утверждает Бабин.