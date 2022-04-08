Иран выдвинул ультиматум Байдену
Для достижения прогресса на переговорах о будущем иранской ядерной программы президент США Джо Байден должен снять часть санкций в отношении Ирана, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.
По словам Абдоллахиана, для возобновления эффективного переговорного процесса президент Байден должен сделать жест доброй воли, подписав указ о снятии санкций, а также разморозить часть иранских активов, передает Reuters.
Большинство депутатов парламента Ирана направили обращение к президенту ИРИ Ибрагиму Раиси, в котором требуют, чтобы соглашение 2015 года было восстановлено лишь при условии, что США откажутся от возобновления ранее снятых и введения новых санкций в отношении Тегерана. Иранские парламентарии указали, что устные гарантии президента США Джо Байдена не могут таковыми являться.