Шеф евродипломатии призывает ускорить поставки оружия в Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорить поставки оружия в Украину, пишет Corriere della Sera.

По его словам, Россия намерена «сбить боевой дух» украинских солдат, лишив их боеспособности, в связи с чем вопрос о поставках оружия необходимо решить в сжатые сроки.

Боррель сравнил важность поставок оружия с введением санкций. Он считает, что Украине «необходимо вооружение», так как именно с его помощью определится исход конфликта, а не за счёт санкционных ограничений.