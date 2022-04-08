Более €9 миллиардов собрали в поддержку украинских беженцев

Благотворительная акция в поддержку украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц, которая состоялась в Варшаве, позволила собрать 9,1 млрд евро, сообщает Anadolu со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой Еврокомиссии.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении дополнительного кредита в размере 1 млрд евро на нужды людей, перемещенных в результате вторжения.

1,8 млрд евро предназначены для внутренне перемещенных лиц, а 8,3 млрд евро - для беженцев в приграничных государствах ЕС и странах, находящихся на передовой линии.