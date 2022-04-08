СМИ назвали имя возможного нового премьера Пакистана
Лидер Пакистанской мусульманской лиги, брат трижды занимавшего пост премьер-министра страны Наваза Шарифа - Шахбаз Шариф может быть назначен на пост премьер-министра вместо Имрана Хана, сообщает Anadolu.
Накануне парламент Пакистана выразил вотум недоверия правительству Имрана Хана. За вотум недоверия проголосовали 174 депутата, против - 172.
Имран Хан стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента.
Также сообщается, что парламент Пакистана изберет нового премьер-министра страны 11 апреля.