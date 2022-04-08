Жители Херсона вышли на мирный митинг. Российские военные их разогнали
Жители оккупированного россиянами украинского города Херсон вышли на проукраинский мирный митинг. Его разогнали российские военные. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского.
В то же время корреспондент издания сообщил, что при разгоне митинга были слышны выстрелы. Данных о раненых и задержанных пока нет.
Херсон находится под контролем российских войск с начала марта. Жители города регулярно выходят на митинги против оккупации. Накануне РИА Новости опубликовало видео поднятия российского флага над зданием городской администрации Херсона.