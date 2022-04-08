В Турции заявили, что не пропустят военные корабли в Черное море

Турция будет придерживаться Конвенции Монтре и не допустит ввода военных кораблей в Черное море. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с вышеуказанной конвенцией.

Конвенция Монтре принята в 1936 году. Она позволяет торговым судам свободно проходить указанные проливы и в мирное, и в военное время, однако ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Анкара может запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.