Сбор и анализ данных являлись общим делом США и Великобритании. Точное происхождение разведданных остается засекреченным, однако официальные лица предполагают, что они были получены из нескольких источников.

Западная разведка узнала об окончательных планах России начать полномасштабное вторжение в Украину еще летом 2021 года. Об этом пишет в своей статье корреспондент Русской службы BBC.

Отмечается, что, по всей видимости, президент РФ Владимир Путин был убежден: чтобы вернуть Украину в сферу влияния, необходимо действовать быстро и с применением силы. "Ему казалось, что окно возможностей закрывается", - говорит источник, непосредственно вовлеченный в операцию.

Осенью Вашингтон решил, что нужно что-то делать с данными своей разведки. Это решение, по словам участников, было принято на самом высоком уровне Белого дома - Джо Байденом. Знаковым событием стал визит в начале ноября директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву - он предупредил Кремль, что американцам известно о военных планах России. Поездка не была секретной. По словам одного источника, некоторые российские официальные лица впервые услышали, что их страна может напасть на Украину, именно от директора ЦРУ.

К началу декабря газета Washington Post на основе доступной информации рассказала читателям о российских планах вторжения в Украину. Информация, хотя и исходила от Центра правительственной связи GCHQ и секретной разведслужбы MI6, была встречена с недоверием. Основной проблемой оказалось то, что никто не мог поверить в возможность подобной войны в Европе XXI века. И лишь к концу года, когда уже Объединенный комитет разведки на основе всех имеющихся данных пришел к выводу, что вероятность вторжения очень высока, люди стали осознавать серьезность ситуации.

Остальные союзники также были проинформированы. Но многие все равно были настроены скептически. Некоторые европейские партнеры посчитали, что Россия специально хочет ввести Запад в заблуждение, наращивая военный потенциал. Настороженное отношение к англо-американской разведке после Ирака также осложняло процесс. Уже после начала войны глава военной разведки Франции был отправлен в отставку с формулировкой "за недостаточное информирование руководства" и "отсутствие глубокого знания тематики".

Британия поделилась деталями российских планов установить конкретных лиц в составе марионеточного правительства в Киеве, а Вашингтон раскрыл планы Москвы по инсценированию поводов для войны как операцию под фальшивым флагом, чтобы обвинить Украину в якобы бесчеловечных действиях.

Американские и британские разведчики считают, что обнародование этих материалов лишило Москву возможности оправдать вторжение перед собственным народом и другими странами. Но беспрецедентного излияния разведки было недостаточно, чтобы остановить вторжение.

Один из сотрудников разведки вспоминает, что никогда не видел ничего подобного: в один день на его столе лежали строго засекреченные материалы, а уже на следующий день они появлялись в открытом доступе. Но беспрецедентное по своим масштабам разглашение секретной информации не помогло остановить вторжение, хотя в какой-то степени и нарушило планы Москвы. Зато оно помогло Западу быстрее осознать происходящее, понять, кто в этой ситуации агрессор, и объединить усилия по сдерживанию России, считают сотрудники разведки.