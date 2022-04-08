Аслан Исмаилов восстановлен в Коллегии адвокатов Азербайджана
«Восстановление моего членства в Коллегии адвокатов связано с решением Европейского суда по правам человека от 17 марта 2020 года, согласно которому Европейский суд отменил все решения местных судов в отношении меня». Об этом haqqin.az сообщил известный юрист Аслан Исмаилов, комментируя информацию о восстановлении его в Коллегии адвокатов.
По словам Исмаилова, после решения Европейского суда Верховный суд Азербайджана, рассмотрев дело, вернул его в апелляционную инстанцию: «После более чем двух лет проволочек наконец-то мое право было признано. Единственным оперативным органом здесь является Коллегия адвокатов. У меня и сегодня остаются претензии к судебной власти».