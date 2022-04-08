Британский Starstreak сбил новый российский беспилотник
Украинские военные впервые сбили российский беспилотник, используя переданный Британией переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak, заявили в Вооруженных силах Украины.
Согласно сообщению командования десантно-штурмовых войск ВСУ, это произошло в Харьковской области - с помощью Starstreak сбит российский беспилотник «Орлан».
Британия передала Украине ПЗРК Starstreak, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов, в конце марта.
«Следует отметить, что это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс Орлан-10... первый БПЛА такого типа был сбит вчера», — отметили в командовании.