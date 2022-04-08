Шольц и Зеленский обсудили переговоры Киева и Москвы

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским ход переговоров Киева и Москвы о мирном урегулировании в Украине.

Deutsche Welle со ссылкой на сообщение пресс-службы канцлера ФРГ передает, что Шольц резко осудил "мерзкие военные преступления российских военных в Буче и других районах Украины".

Глава германского правительства подчеркнул солидарность с жителями Украины и полную поддержку со стороны Берлина. Вместе со своими партнерами правительство ФРГ сделает все возможное, чтобы обеспечить объективное расследование этих преступлений и выявить виновных, чтобы они могли быть привлечены к ответственности в национальных и международных судах, пообещал Шольц,

Канцлер ФРГ и президент Украины также обменялись мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте, указывает пресс-служба Олафа Шольца.

Со своей стороны, Владимир Зеленский написал в Twitter, что темой обсуждения стала и возможность введения новых санкций против России.