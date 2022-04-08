Имран Хан начинает «борьбу против иностранного заговора»

Отстраненный накануне от должности премьер-министр Пакистана Имран Хан в первом заявлении после вотума недоверия в парламенте заявил о начале борьбы против иностранного заговора, который, по его утверждению, был направлен на смену власти. Об этом пишет Интерфакс.

«Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима», - написал Хан в воскресенье в соцсетях.

«Народ страны всегда защищает суверенитет и демократию», - отметил он.

Накануне в парламенте Пакистана прошло голосование о доверии Хану. За отстранение премьера от власти проголосовали 174 парламентария при необходимом минимуме в 172 голоса. Ожидается, что голосование по кандидатуре нового премьера состоится в понедельник. Им может стать лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф.

Ранее на этой неделе Верховный суд Пакистана признал неконституционным решение о роспуске парламента, с помощью которого, согласно вердикту, правящая партия пыталась блокировать голосование о доверии правительству.

Хан на прошлой неделе утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении экономикой и в коррупции. Сам Хан заявлял, что за попытками отстранить его от власти стоят США. Он, в частности, сообщил, что получил послание с угрозами через пакистанского посла в Вашингтоне. По данным газеты Dawn, Хан утверждает, что помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лю на встрече с послом Пакистана в США Асадом Маджидом предупредил о возможных последствиях в случае, если Имран Хан выдержит вотум недоверия.