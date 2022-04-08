Украина в июне может получить статус кандидата на вступление в Евросоюза

Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне 2022 года. Но решение должно приниматься единогласно, пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью главы представительства ЕС Матти Маасикаса для Postimees.

"Сейчас мы говорим о неделях, а не о месяцах. Я думаю, что это (получение статуса) произойдет в июне", - отметил он.

По словам дипломата, страны-участницы Евросоюза должны выяснить, соответствует ли Украина Копенгагенским критериям. "Сейчас нет смысла спекулировать, что это будет за оценка… Я также не могу предсказать, что государства-члены скажут по этому вопросу. Все, что связано с расширением Евросоюза, требует единогласия. Это решение было бы огромным шагом", - добавил Маасикас.

На этой неделе Еврокомиссия передала Украине опросник, который является одним из процедурных этапов для получения статуса кандидата. Президент Владимир Зеленский обещал, что его заполнят в течение нескольких дней.