В Москве уже задерживают за «Войну и мир» Толстого

В Москве полицейские задержали местного жителя Константина Голдмана, стоявшего в Александровском саду, у монумента городу-герою Киеву, с томом «Войны и мира» Льва Толстого в руках.

Русская служба BBC со ссылкой на правозащитников пишет, что мужчину увезли в отдел полиции «Китай-город».

Напомним, в первых числах апреля сотрудники московского отдела внутренних дел «Хамовники» задержали участника пикета. который держал плакат со словами «Патриотизм – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство». Цитата была взята из книги Льва Толстого «Христианство и патриотизм», написанной в 1893-1894 годах. Был составлен протокол по статье о дискредитации российских вооруженных сил на участника антивоенной манифестации. В материалах дела указали, что Толстой пропагандировал экстремизм.