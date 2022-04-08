Погиб за Украину: снайпера Гасанова похоронили в Геранбое
Погибшего 27 марта под Киевом снайпера Эльнура Гасанова похоронили в Геранбойском районе, где проживала его семья.
АПА сообщает, ранее днем тело Гасанова было привезено в Азербайджан и передано семье.
Несколько дней назад в Украине прошла торжественная церемония прощания с Гасановым, где прозвучал гимн Азербайджана на украинском языке. Эльнур Гасанов воевал в направлении Ирпеня в составе добровольческого батальона «Карпатская Сечь», был известен как «Алик».
Эльнур Гасанов был участником 44-дневной Отечественной войны.