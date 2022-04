США предупредили о «жестокости» нового командующего российскими войсками в Украине

Известно, что Дворников до 2016 года почти год командовал российскими войсками в Сирии. В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил Дворникова командовать Южным военным округом.

Австрийский военный эксперт Том Купер предполагает, что с изменением подхода к командованию, которое теперь будет контролировать Дворников, российские действия могут качественно измениться. «Как генерал армии Дворников имеет более высокий ранг, чем все командующие задействованных армий (они генерал-полковники); это означает, что его приказы никто не будет обсуждать, не будет привычных уже соревнований между генералами, никаких «каждый сам за себя» – как это было до сих пор», - считает Купер.

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ожидают от генерала Дворникова «новых жестоких нападений на мирных жителей». Об этом Салливан сказал в программе State of the Union, передает The New York Times.

«У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость против гражданских лиц на других театрах военных действий, в частности в Сирии. Мы можем ожидать большего от него на этом театре военных действий (то есть в Украине). Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины», - заявил Салливан, которого цитирует УНИАН.

При этом советник президента США уменьшает важность такого назначения для шансов России на успех как таковых. Он считает, что РФ уже потерпела «стратегический провал» и этот факт не сможет «стереть ни одно предназначение какого-либо генерала».