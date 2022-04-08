Россия открыла огонь по всему украинскому Северодонецку
В воскресенье, 10 апреля, российские военные обстреляли почти весь Северодонецк, сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай в Telegram.
«Если с утра пылали дома в новой части города, то днем российская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбитых окон, там, где еще оставались. Серьезные разрушения получили два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена», - заявил Гайдай.