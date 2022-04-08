Генпрокурор Украины: в Киевской области нашли более 1 200 тел

В городах Киевской области, из которых ушли российские военные, найдено уже более 1 200 тел, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью британскому каналу Sky News.

«По состоянию на утро 10 апреля мы нашли тела 1 222 жителей... Это только в Киевской области», - сказала она.

Русская служба BBC отмечает, что, вероятно, это не окончательная цифра. Накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сказал, что для подсчета числа жертв в одном только Бучанском районе понадобятся недели.

По словам Венедиктовой, украинские власти открыли 5 600 дел по подозрению в военных преступлениях: «Мы видим военные преступления, преступления против человечности во всех регионах Украины».