Отдел информации 20:27

Журналисты haqqin.az, находившиеся в самом начале войны в осажденном Харькове, не раз слышали от харьковчан, что российская армия не будет воевать с мирными гражданами. Мол, даже если город перейдет под контроль российских войск, массовых чисток и фильтрационных лагерей не будет. Но по мере того, как российские ракеты методично уничтожали жилые дома, уверенность в гуманности россиян сошла на нет. На момент начала войны одним из главных пророссийских голосов в Украине был политик, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годы, депутат Верховной Рады III созыва Александр Ржавский, который возглавлял в свое время партию «Единая семья» и никогда не скрывал симпатий к России.

В день начала войны, 24 февраля, Ржавский фактически оправдал действия России, написав на своей странице в соцсетях: «Путин выполняет свою угрозу полной демилитаризации Украины и уничтожает оружие, купленное у западных партнеров». Когда же начались бомбардировки мирных городов, политик сменил риторику и начал обвинять власти Украины в том, что они не идут на переговоры о немедленном прекращении огня. «Я понимаю, что, наверное, надо посоветоваться и все такое, но ведь каждый день гибнут люди!.. – писал он в Фейсбуке. – Не понимаю, почему бы сразу не согласиться на нейтральный статус, заключить военное перемирие, чтобы хотя бы не стреляли, а уже потом согласовывать нюансы?!..» 3 марта Ржавский, который жил в частном коттедже в Буче, опубликовал последний пост, сообщив о приближении российских войск: «Всю ночь была тишина, а в 6 утра начался обстрел частного сектора Бучи. Возник пожар. Никаких стратегических, инфраструктурных или военных объектов здесь нет. Кто стрелял и куда этот «кто-то» хотел попасть? Очень надеюсь, что жизнь мирных людей и целостность будет для наших городов, для переговорщиков важнее идеологических установок. Я не говорю о капитуляции, но ее же, по-моему, никто не требует…» Все комментарии к постам политика изобиловали утверждениями о том, что Бучу обстреливает украинская армия, а русские солдаты относятся к мирному населению с подчеркнутой доброжелательностью.