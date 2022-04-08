Пророссийский политик в Украине погиб от пули пьяного русского солдата судьба человека
Журналисты haqqin.az, находившиеся в самом начале войны в осажденном Харькове, не раз слышали от харьковчан, что российская армия не будет воевать с мирными гражданами. Мол, даже если город перейдет под контроль российских войск, массовых чисток и фильтрационных лагерей не будет.
Но по мере того, как российские ракеты методично уничтожали жилые дома, уверенность в гуманности россиян сошла на нет.
На момент начала войны одним из главных пророссийских голосов в Украине был политик, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 годы, депутат Верховной Рады III созыва Александр Ржавский, который возглавлял в свое время партию «Единая семья» и никогда не скрывал симпатий к России.
В день начала войны, 24 февраля, Ржавский фактически оправдал действия России, написав на своей странице в соцсетях:
«Путин выполняет свою угрозу полной демилитаризации Украины и уничтожает оружие, купленное у западных партнеров».
Когда же начались бомбардировки мирных городов, политик сменил риторику и начал обвинять власти Украины в том, что они не идут на переговоры о немедленном прекращении огня.
«Я понимаю, что, наверное, надо посоветоваться и все такое, но ведь каждый день гибнут люди!.. – писал он в Фейсбуке. – Не понимаю, почему бы сразу не согласиться на нейтральный статус, заключить военное перемирие, чтобы хотя бы не стреляли, а уже потом согласовывать нюансы?!..»
3 марта Ржавский, который жил в частном коттедже в Буче, опубликовал последний пост, сообщив о приближении российских войск:
«Всю ночь была тишина, а в 6 утра начался обстрел частного сектора Бучи. Возник пожар. Никаких стратегических, инфраструктурных или военных объектов здесь нет. Кто стрелял и куда этот «кто-то» хотел попасть? Очень надеюсь, что жизнь мирных людей и целостность будет для наших городов, для переговорщиков важнее идеологических установок. Я не говорю о капитуляции, но ее же, по-моему, никто не требует…»
Все комментарии к постам политика изобиловали утверждениями о том, что Бучу обстреливает украинская армия, а русские солдаты относятся к мирному населению с подчеркнутой доброжелательностью.
27 марта Александра Ржавского, который остался в своем коттедже в Буче, застрелил российский солдат. Об этом рассказали дочери погибшего политика, Юлия и Алиса Ржавские.
«27 марта произошло нечто непоправимое. Русская мразь зашла в дом отца и, угрожая автоматом, стала требовать бутылку вина, - написала в Фейсбуке одна из дочерей Ржавского. – Солдату дали алкоголь, еду и телефон, чтобы он ушёл и больше не возвращался. Но эта русская мразь хотела не только спиртного, а ещё и крови. Он держал на мушке и мою тетю, младшую сестру папы, которая прибежала к брату на помощь. Но было слишком поздно…»
Позже этот пост был удален, как и посты дочерей политика о том, что их отец незадолго до смерти полностью разочаровался в своих пророссийских взглядах.
Трагический парадокс: пришедший в Украину «русский мир» убил одного из его главных сторонников. Мог ли Ржавский подумать, что погибнет от руки полупьяного российского солдата, которому просто захотелось выпить и кого-нибудь убить? Как бы то ни было, история погибшего депутата стала символичной.
«Ржавский – единственная невинная жертва Бучи, которую не жалко», - написал кто-то в комментарии к одному из последних постов пророссийского политика.