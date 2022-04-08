«Карабах» разгромил «Сумгаит» и стал еще ближе к чемпионству

В Сумгаите местный одноименный клуб крупно проиграл «Карабаху» - 0:3. На 16-й минуте Кади Боргес открыл счет в матче. Еще два гола были забиты в течение трех минут во втором тайме. На 67-й минуте Марко Вешович, а на 69-й – Леандро Андраде довели преимущество гостей до трех мячей.

«Карабаху», чтобы гарантировать себе чемпионство, осталось одержать три победы.

В эти минуты проходит матч «Сабаил» - «Габала». А вчера «Шамахы» в своем первом матче под новым названием (прежнее – «Кешля») уступила «Нефтчи» (1:2), а «Сабах» дома переиграл «Зиря» (3:1).

Турнирное положение

1. «Карабах» - 52 очка (21 матч)

2. «Нефтчи» - 41 (22)

3. «Зиря» - 36 (22)

4. «Габала» - 34 (21)

5. «Сабах» - 32 (22)

6. «Шамахы» - 20 (22)

7. «Сумгаит» - 14 (21)

8. «Сабаил» - 11 (21).