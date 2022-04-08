Генштаб рассказал о ситуации в Украине

Согласно данным Генштаба, сейчас россияне пытаются финализировать подготовку к наступлению на востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-технического обеспечения российских войск.

Российская армия бросает все усилия для проведения наступательной операции на востоке Украины. В частности, существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков, говорится в оперативных данных Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 по местному времени.

Отмечается, что россияне осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей. В то же время пытаются восстановить свое положение в Херсонской области. В частности, предположительно попытаются занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка.

В сводке украинского Генштаба говорится, что россияне продолжают частично блокировать город Харьков: «Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков».

Кроме того, российская армия не оставляет попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

«Ожидаются попытки противника имеющимся составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение к районам населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово», - отмечается в сообщении.