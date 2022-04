В этих условиях важнейшая тема – это поиск страны с достаточно безумной политической и экономической элитой, которая решится прорыть маленький нелегальный тоннель для экспортных поставок в Россию. Понятно, что финал для этой страны будет печальным, но какие-то конкретные ребята загребут под это дело сотни миллионов долларов или евро, которые потом никто искать не станет.

У Китая один союзник – Китай!

То, что Запад намерен всерьез спрашивать с нарушителей антироссийских санкций, поняла даже такая сверхдержава, как Китай. Как известно, Пекин по-прежнему говорит с Россией о стратегическом партнерстве, но открывать доступ к своим финансовым институтам и присоединяться к бредовой идее торговать рублями и юанями явно не торопится. А что тут странного? Это же Поднебесная, у которой на всем белом свете есть только один союзник – Китай!

В этой критической для российской экономики ситуации неожиданно заговорили о более мелких игроках. Например, о Грузии, которую украинские власти обвинили недавно в помощи России и даже начали говорить о разрыве дипломатических отношений.

Есть ли под этими обвинениями реальная почва? Может ли Грузия стать «серой» лазейкой для поставок того оборудования и технологий, которые в России сейчас ценятся, буквально, на вес золота?

Я с уважением отношусь к тем, кто повторяет при каждом удобном случае never say never. И, тем не менее, рискну утверждать, что таких возможностей у Грузии нет и никогда не было, что легко проверить на примере самого актуального предмета экспорта – микрочипов.

Как известно, 96 процентов полупроводников производится в странах, которые присоединились к санкциям против России. Но это не главное. Главное, что у Грузии нет ни малейших шансов выполнить роль «теневого» коридора, поскольку покупка высоких технологий, включая полупроводники – дело очень непростое. Чипы не купишь в магазине или на складе, их вам не продадут на вес и не станут торговаться. Поскольку любой чип производится под конкретный предмет, а это значит, что двух одинаковых полупроводников не бывает.