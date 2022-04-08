Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 20:45

Санкционная удавка против России затягивается все туже, и если сегодня её последствия не очень заметны, то очень скоро они станут очевидными. Про «старые песни о главном», то есть, про широко разрекламированное в России импортозамещении все как-то подзабыли, поскольку непосредственно «российская продукция» – понятие весьма относительное. В нашем тотально глобализованном мире все плотно интегрированы друг с другом, и в товаре, на котором написано «Сделано в Корее», можно, к примеру, найти немало комплектующих из Китая, США или Италии. Что же касается долей импорта в российских товарах, то они критически высоки. К примеру, весь российский автопром практически полностью состоит из импортных деталей.

Как в России «Газель» рождается Как-то мне довелось прочитать рекламный буклет микроавтобуса «Газель». Было любо-дорого полюбоваться на список иностранных производителей всего на свете – от моторов до «дворников» и зеркал заднего обзора. Российское в этом микроавтобусе только название, да и то тюркского происхождения. Предвижу реакцию резонеров. Мол, весь мир так работает, если не слышали, это называется «аутсорсинг». Все это так, да не совсем. Как, к примеру, выглядит американский (японский, корейский, европейский) аутсорсинг? Конструкторское бюро крупной компании разрабатывает продукт, заказывает станки, материалы, технологии, едет в Китай, ставит там все это либо на новый завод, либо на уже действующее предприятие, и говорит китайцам: «Жмите на кнопки тут и тут, и чтоб от сих до сих!..» То есть, разработка, технологии и прочее, что называют обычно «секретом фирмы», остается в руках фирмы. А как выглядит российский аутсорсинг? Собираются в кабинете инженеры конструкторского бюро «ГАЗа» или «КамАЗа», и говорят: «Немцы производят хорошие моторы, у французов – лучшие тормозные системы, а у итальянцев – бензонасосы… Берем все это, компонуем и получаем российскую грузовую машину...» То есть, в России не разрабатывают что-то свое, в этой стране банально покупают то, что уже есть на рынке. В этих условиях дефицит технологий и комплектующих может стать разрушающим ударом для целых секторов экономики России, и первые признаки надвигающейся грозы видны уже сейчас. Например, на грани остановки российский автогигант «КамАЗ», критически зависимый от западных комплектующих, которые с некоторых пор перестали поступать. Кое-какие запасы сохранились, но насколько их хватит, сказать трудно…

В этих условиях важнейшая тема – это поиск страны с достаточно безумной политической и экономической элитой, которая решится прорыть маленький нелегальный тоннель для экспортных поставок в Россию. Понятно, что финал для этой страны будет печальным, но какие-то конкретные ребята загребут под это дело сотни миллионов долларов или евро, которые потом никто искать не станет. У Китая один союзник – Китай! То, что Запад намерен всерьез спрашивать с нарушителей антироссийских санкций, поняла даже такая сверхдержава, как Китай. Как известно, Пекин по-прежнему говорит с Россией о стратегическом партнерстве, но открывать доступ к своим финансовым институтам и присоединяться к бредовой идее торговать рублями и юанями явно не торопится. А что тут странного? Это же Поднебесная, у которой на всем белом свете есть только один союзник – Китай! В этой критической для российской экономики ситуации неожиданно заговорили о более мелких игроках. Например, о Грузии, которую украинские власти обвинили недавно в помощи России и даже начали говорить о разрыве дипломатических отношений. Есть ли под этими обвинениями реальная почва? Может ли Грузия стать «серой» лазейкой для поставок того оборудования и технологий, которые в России сейчас ценятся, буквально, на вес золота? Я с уважением отношусь к тем, кто повторяет при каждом удобном случае never say never. И, тем не менее, рискну утверждать, что таких возможностей у Грузии нет и никогда не было, что легко проверить на примере самого актуального предмета экспорта – микрочипов. Как известно, 96 процентов полупроводников производится в странах, которые присоединились к санкциям против России. Но это не главное. Главное, что у Грузии нет ни малейших шансов выполнить роль «теневого» коридора, поскольку покупка высоких технологий, включая полупроводники – дело очень непростое. Чипы не купишь в магазине или на складе, их вам не продадут на вес и не станут торговаться. Поскольку любой чип производится под конкретный предмет, а это значит, что двух одинаковых полупроводников не бывает.

Сам процесс покупки происходит следующим образом: на завод, производящий чипы, приходит представитель «Самсунг» или «Хуавей», объясняет, что именно ему нужно или же приносит свою разработку, делает заказ и ждет, пока он будет выполнен. Важный момент: очередь из желающих выстраивается года на два вперед. Что покажет дядя Джумбер? Трудно понять, что именно представили себе власти Украины, заподозрившие Грузию в «теневых» договоренностях с Россией. Интересно, как они себе это представляли? Что стоят себе в очереди представители «Тойоты» и «Дженерал Моторс», и тут их расталкивает дядя Джумбер, владелец маленького базара в Гурджаани и говорит, что ему срочно нужны чипы. «Какие именно? - спросят у него. – Для чего? Покажите ваше предприятие, и мы сделаем разработку…» И что им покажет дядя Джумбер? Занюханный ресторан в Телави? И как, по-вашему, отреагируют в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company или Intel, когда увидят дядю Джумбера из страны, где самый крупный бизнес – это грязный оптово-розничный рынок, а самое высокотехнологичное производство – фабричное вино сомнительного качества? Сколько минут им понадобится, чтобы понять, что к чему? Пять, максимум десять. После чего информация пойдет куда надо и через неделю от нынешней грузинской власти останется лишь горстка пыли.