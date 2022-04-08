После встречи с Зеленским канцлер Австрии едет к Путину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник, 11 апреля, приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает BBC News со ссылкой на представителя канцлера, цель визита – способствовать переговорам о прекращении войны в Украине.

Согласно информации, Нехаммер уведомил о своем визите «Берлин, Брюссель и украинского президента Владимира Зеленского».

Австрийская газета Kronen Zeitung пишет, что Нехаммер собирается «навести мосты» и «постараться сделать все возможное, чтобы приблизиться к миру». По данным издания, он обсуждал поездку с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В субботу, 9 апреля, Нехаммер побывал в Киеве, где встретился с Зеленским.