В Израиле неспокойно: нападения на военных и пограничников
На въезде в Ашкелон (город на юго-западе Израиля, расположен на побережье Средиземного моря) была совершена попытка теракта, сообщают израильские СМИ.
По предварительным данным, подозреваемый араб пытался украсть огнестрельное оружие у израильского солдата. Подозреваемый был нейтрализован на месте.
В Армии обороны Израиля подтвердили информацию: «Офицер ЦАХАЛ предотвратил попытку кражи оружия рядом с городом Ашкелон. Подозреваемый был нейтрализован».
Также израильские СМИ сообщают, что вечером в воскресенье, 10 апреля, на одном из пограничных блокпостов в Хевроне, недалеко от Пещеры Праотцев, женщина с ножом напала на пограничников, ранив одного из них. Нападавшая была застрелена. Пресс-служба пограничной полиции передает, что нападавшую нейтрализовал офицер, который был ранен.