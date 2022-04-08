Жители китайского Шанхая, в котором две недели назад ввели жесточайший локдаун, выкладывают видео с протестующими горожанами. Закрытые по домам китайцы кричат в окна и требуют ослабить ограничения, пишет «Московский комсомолец».

Согласно информации, власти мегаполиса запретили 26 миллионам жителей выходить из дома под любым предлогом, даже в продуктовый магазин. Провизию разносят по домам волонтеры. Но у многих горожан уже закончились продукты и лекарства.

Протестующие собираются на блокпостах, несмотря на запрет. Супермаркеты подвергаются набегам мародеров. Местами на улицах скопились огромные кучи мусора, который не вывозят.

Над городом летают дроны, а по улицам ходят робособаки — они транслируют предупреждения, что горожане должны «контролировать стремление души к свободе», сидеть дома и не кричать из окон.

За последние сутки в Шанхае выявлено 23,5 тысячи случаев заболевания.