Сербия получила от Китая новейшие системы ПВО
Китай секретно отправил Сербии современные средства противовоздушной обороны HQ-22 на шести самолетах, сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, в субботу утром в гражданском аэропорту Белграда приземлились шесть самолетов Y-20 китайских военно-воздушных сил. Сообщается, что они доставили современные зенитно-ракетные комплексы средней/большой дальности HQ-22.
УНИАН пишет, что китайскую ракетную систему часто сравнивают с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot и российскими С-300, один из которых недавно получила Украина от Словакии. Правда, у HQ-22 меньшая дальность действия, чем у более совершенных С-300. Сербия станет первым оператором китайских ракет в Европе.