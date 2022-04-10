Газ и Украина: Эрдоган созвонился с канцлером Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. В понедельник Нехаммер приедет в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы турецкий лидер заявил о готовности увеличить поставки Вене природного газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Sabah.

Отмечается, что Эрдоган во время разговора заявил об ожиданиях восстановления сложившихся механизмов отношений между Турцией и ЕС. Турецкий лидер отметил необходимость прогресса в либерализации визового режима и начала переговоров по обновлению таможенных правил.

Президент Турции также заявил о готовности увеличить поставки газа в Австрию. По его словам, речь идет о месторождениях в Каспийском и Восточно-Средиземноморском бассейнах.

Также в телефонном разговоре обсуждались взаимоотношения России и Украины.