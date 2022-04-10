Байден недоволен: Индия продолжает покупать российскую нефть

«Президент Байден продолжит… консультации о последствиях жестокой войны России против Украины и смягчении ее дестабилизирующего воздействия на глобальные поставки продовольствия и сырьевые рынки», – заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Далип Сингх, заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике, недавно посетивший Индию, сказал, что Соединенные Штаты не будут устанавливать для Индии «красную черту» в отношении импорта энергоносителей из России, но не хотят видеть «резкого увеличения» закупок.

После вторжения России в Украину и объявленных затем санкций Запада против Москвы Индия не смогла устоять перед большими скидками на российскую нефть и закупила по меньшей мере 13 миллионов баррелей российской сырой нефти. Reuters отмечает, что за весь прошлый год Индия купила 16 миллионов баррелей.

Байден, который в последний раз разговаривал с Моди в марте, заявил недавно, что среди группы стран «четверки» только Индия заняла «недостаточно жесткую» позицию в связи с российским вторжением в Украину.

Аналитики в сфере обороны отмечают, что российские поставки вооружений важны для Индии, которой приходится противостоять китайской армии, значительно превосходящей ее вооруженные силы.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире.

Сингх предупредил, что США не хотят, чтобы их союзники помогали укреплять рубль, который сильно упал сразу после начала войны, но в последние дни восстановился.

Украина в воскресенье заявила, что добивается очередного раунда санкций Европейского союза против Москвы и большей военной помощи со стороны союзников, готовясь к крупномасштабному наступлению российских войск на востоке страны.

С момента начала вторжения, начавшегося 24 февраля, России не удалось взять ни одного крупного города в Украине.