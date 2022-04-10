Обстрелы россиянами Харьковской области: погибли 10 мирных жителей
В результате обстрелов российскими военными населенных пунктов в Харьковской области есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ...Известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них – 1 ребенок», - написал Синегубов в своем телеграм-канале.