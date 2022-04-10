США предоставят Украине «оружие, которое ей необходимо»

США намерены предоставить Украине «оружие, которое ей необходимо» для защиты от России, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

По словам Салливана, администрация Байдена направит в Украину дополнительные партии вооружений, чтобы предотвратить захват Россией новых территорий и нападения российских войск на мирных жителей.

«Мы собираемся предоставить Украине оружие, необходимое ей, чтобы дать отпор российским войскам и не дать им захватить больше городов и поселков...» – сказал Салливан, выступая в программе телеканала ABC.

Позднее, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC News, Салливан сказал, что США «круглосуточно работают над доставкой (в Украину) … оружия… а также организуют и координируют доставку оружия из многих других стран».