Финляндия готова быстро отказаться от российского газа и нефти

Финляндия готова отказаться от российского природного газа и нефти в течение нескольких месяцев или даже недель, заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает Yle.fi.

«Необходимо сделать это быстро. Однако, вероятно, многие другие страны не могут отказаться от российского топлива так быстро, как Финляндия. Поэтому сейчас мы должны искать общеевропейские решения», – отметила Марин.

Что касается вопроса о вступлении в НАТО, Марин пояснила, что на следующей неделе правительство должно представить парламенту доклад о последствиях вторжения РФ в Украину и о возможностях Финляндии по укреплению своей безопасности. Когда будет достигнут консенсус по выбору политики безопасности, правительство вместе с президентом может выпустить сообщение или другой отчет для парламента о возможной заявке на членство в НАТО.