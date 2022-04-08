В украинском Николаеве прогремел сильный взрыв видео
В украинском городе Николаев прогремел сильный взрыв. Сообщается об одном пострадавшем. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
В украинском городе Николаев прогремел сильный взрыв. Сообщается об одном пострадавшем. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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