В восресенье, 10 апреля, в рамках уголовного производства украинские правоохранители обследовали село Ольховка в Харьковском районе, на днях освобожденное от российских военных. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление пресс-центра Харьковской областной прокуратуры.

Большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружили уничтоженную бронетехнику оккупантов, оружие и тела российских военнослужащих.