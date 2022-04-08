Ожидается кровопролитная битва в Луганске

Российские военные с каждым днем усиливают обстрелы Луганской области. Их цель – дойти до географической границы области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Они сейчас хотят сделать так, как с Мариуполем. Единственное что – со всей территорией Луганской области. Им плевать на жизнь людей, больницы, школы, главное – дойти до географической границы», - цитирует Гайдая агентство УНИАН.

По словам главы Луганской ОВА, ожидается огромная битва: «Выйти на границы, географические границы Донецкой и Луганской области – единственное, что осталось... (россиянам), чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой войне...»

По мнению Гайдая, бой продлится несколько дней, уже увеличивается количество обстрелов по области: и авиационных, и ракетных, и артиллерийских.