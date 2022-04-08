В Раде заявили о краже из Чернобыля 133 источников излучения

В двух лабораториях Чернобыля повреждены и похищены 133 радиационных источника. Где они сейчас неизвестно. Их радиационная активность – 7 000 000 беккерелей, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

«Похищено и повреждено 133 источника суммарной радиоактивностью порядка 7 млн беккерелей. Это можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов с наличием бета- и гамма-излучения. Даже небольшое количество таких веществ смертельно опасно при непрофессиональном и неконтролируемом обращении», – говорят в украинском парламенте.