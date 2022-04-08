Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки самолетов

Россия собрала на военном аэродроме в Воронеже по меньшей мере 32 истребителя Су-27. Украинское издание NV.ua пишет, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Planet Labs, опубликованные аналитиками Orion Intel.

Также на фото от 9 апреля виден один Ил-76 и другие самолеты. Все они расположены на воронежской авиабазе Балтимор.

«База недавно отремонтирована и, вероятно, является передовой авиабазой для российских самолетов, выполняющих полеты над Украиной», - говорится в сообщении.