Россия собрала на аэродроме в Воронеже десятки самолетов
Россия собрала на военном аэродроме в Воронеже по меньшей мере 32 истребителя Су-27. Украинское издание NV.ua пишет, что об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании Planet Labs, опубликованные аналитиками Orion Intel.
Также на фото от 9 апреля виден один Ил-76 и другие самолеты. Все они расположены на воронежской авиабазе Балтимор.
«База недавно отремонтирована и, вероятно, является передовой авиабазой для российских самолетов, выполняющих полеты над Украиной», - говорится в сообщении.
Satellite imagery from April 9 shows at least 32 Flanker variant fighters and one Il-76 among other aircraft, at the Voronezh Malshevo airbase. The base has seen recent renovation and is likely a frontal airbase for Russian aircraft operating over Ukraine. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr— Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022