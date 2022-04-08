Харьков нужно отстраивать заново мэр города
На сегодняшний день в Харькове разрушено 1 617 жилых домов, рассказал украинским СМИ мэр города Игорь Терехов.
«Невозможно сказать, что можно восстановить, а что – нет. Должна быть полная перезагрузка. Нужно все сносить и заново строить. Сейчас мы разбираем завалы, будем перерабатывать их на щебень. Пока не могу начать новое строительство, потому что у нас постоянные обстрелы. Но как только обстановка успокоится я, возможно, начну строить «нулевой цикл» в жилищных домах – это парковка вместе с бомбоубежищем и со всеми коммуникациями», - рассказал Терехов.