Что произойдет с экономикой России и Украины?

Эксперты ВБ отмечают, что «неопределенность по поводу прогнозов беспрецедентно высока», это обусловлено ходом боевых действий в Украине и реакцией мирового сообщества на происходящее. Авторы доклада указывают на «суровые последствия уже введенных санкций», которые, как ожидается, приведут к падению российской экономики, во многом из-за сокращения внутреннего спроса, передает РБК.

В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне российского вторжения в Украину.

По прогнозу Всемирного банка, инфляция в России по итогам 2022 года ускорится до 22% (в 2021 году она составила 9%). Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт – на 35,2%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году с 11% в 2021 году – на 2,6 млн человек, ожидают эксперты.

Что касается Украины, то по итогам текущего года сокращение ВВП страны может составить 45%. Такой прогноз основан «на массовом сокращении импорта и экспорта из-за сбоев в торговле, коллапса в государственном и частном секторе и значительном падении расходов домохозяйств».

Большая часть украинской рабочей силы либо сражается на фронте, либо покинула страну. В результате закрылись многие компании, а заводы, дороги и другая инфраструктура уничтожены Россией.

К 2025 году, ожидают аналитики, экономика может вырасти на 5% и более, однако ВВП все еще окажется значительно ниже уровня, который был до начала российского вторжения. Всемирный банк допускает, что в 2022 году доля населения Украины с доходами ниже прожиточного минимума может достичь 70% (по сравнению с 18% в 2021-м).