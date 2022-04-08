В Москве пригрозили Западу судом при попытке объявить России дефолт

Россия обратится в суды, если страны Запада попытаются объявить ей дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Об этом в интервью российским «Известиям» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, российская сторона предприняла все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили выплаты. «Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях», - пообещал Силуанов, признав, что процесс будет непростой.

«Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это», - утверждает глава российского Минфина.