Зеленский предупреждает: Россия перейдет к более масштабным действиям

Так, глава украинского государства сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, и отметил, что позиция Берлина по отношению к Украине меняется. «Говорил с канцлером Германии Олафом Шольцом о том, как привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, как усилить санкции против России, заставить ее искать мир. Немецкая позиция меняется в пользу Украины», - цитируют украинские СМИ Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что ожидает, что в ближайшее время российские войска перейдут к более масштабным действиям. «Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашей державы. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб», - сказал он. «Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать», - заявил он. По словам Зеленского, «мы будем еще активнее обеспечивать Украину оружием. Будем активнее на международной арене. Будем еще более активны информационно».

Также президент подчеркнул, что Украина, несмотря на все усилия РФ уничтожить ее, защищается и отвечает на удары. Она получает помощь, а также предлагает и продвигает новые санкции против России.

В то же время, отметил украинский президент, Россия оправдывается и отрицает, пытается переложить ответственность, лжет об убийствах в Буче, о Краматорске, о любом разрушенном украинском городе, о каждом сожженном селе. «Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать, признать правду», - констатировал украинский лидер.