Армия Украины сбила российский самолет и четыре вертолета

Украинские военные за 46-е сутки войны поразили 11 российских воздушных целей. Российская авиация лишилась истребителя-бомбардировщика Су-34, нескольких вертолетов, в том числе разведывательно-ударного Ка-52 "Аллигатор", были сбиты беспилотники и крылатые ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных сил ВСУ.

Так, 10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ были уничтожены: 1 самолет (Су-34); 4 вертолета (Ми-24, Ка-52); 3 беспилотных летательных аппарата (ОТР); 3 крылатые ракеты (Х-59).

Украинские военные добавили, что информация о потерях врага уточняется.