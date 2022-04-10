ИТ Холдинг Softline идёт на разные грязные махинации для неуплаты долгов кредиторам в Азербайджане

В ней руководители компании обсуждают, какой именно тактики следует придерживаться в судебных инстанциях, чтобы не выплачивать долги кредиторам. В частности, рассматривается вариант, при котором компания закрывает все свои представительства в странах СНГ, чтобы скрыть таким образом реальное состояние ликвидности.

Кроме того, руководители обсуждали в сетевой переписке возможную кандидатуру фиктивного директора холдинга, которому, после объявления о банкротстве офиса Softline Grouр в Азербайджане, будет отведена незавидная роль «козла отпущения».

Из этой же переписки стало известно о договорных сделах Softline, связанных с продажами продуктов Microsoft его конкурентам.

Напомним, что Softline Holding Plc со штаб-квартирой в Лондоне и головным офисом в Москве, вышел на IPO на московской и лондонской биржах в 2021 году.

После того, как азербайджанское представительство Softline Holding Plc проинформировало руководство компании Microsoft о махинациях головного офиса в Москве, Softline Holding Plc был лишен статуса официального дистрибьютора компании Microsoft в России.

Следите за новостями компании:

Facebook: https://www.facebook.com/SoftlineAzerbaijan

_______

О компании Softline

Компания Softline работает в области информационных технологий с 1993 года, на рынке Азербайджана с 2006 года – глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов. Компания представлена в 95 городах более чем 55 стран. Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративных сайтах: www.softlinegroup.com и www.softline.ru.

Контактная информация для прессы:

Softline Azerbaijan

Elvin Naghiyev

Тел: (994) 50 490 40 24

E-mail: [email protected]